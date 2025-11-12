 Aller au contenu principal
La société de paiement BILL envisage une vente, selon certaines sources
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 00:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de paiement BILL Holdings

BILL.N étudie la possibilité d'une vente, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au fait du dossier.

Les actions de la société - dont la capitalisation boursière s'élève à 4,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG - ont progressé de 14% dans les échanges d'après séance.

La société BILL, basée à San Jose, en Californie, travaille avec un conseiller financier pour susciter l'intérêt d'un acheteur, ont déclaré les sources.

Les discussions n'en sont qu'à leur début, ont précisé les sources, ajoutant qu'il n'y avait aucune garantie d'un accord.

BILL Holdings n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Bloomberg News avait précédemment fait état de cette vente potentielle.

Ce développement intervient un peu plus de deux mois après que Reuters a rapporté que l'investisseur activiste Starboard avait acquis une participation de 8 % dans la société et nommé quatre administrateurs à son conseil d'administration afin de pousser l'entreprise de logiciels d'automatisation financière à améliorer les rendements pour les actionnaires.

Elliott Investment Management a également pris une participation d'environ 5 % dans BILL.

Valeurs associées

BILL HLDG
46,580 USD NYSE -1,31%
