La société de paie Deel nomme Kauffman, ancien cadre d'Intuit, au poste de directeur financier en vue de l'introduction en bourse

Deel a nommé lundi Joe Kauffman, ancien dirigeant d'Intuit INTU.O , au poste de directeur financier afin de soutenir les projets de la startup de gestion de la paie qui pourrait entrer en bourse dès l'année prochaine.

M. Kauffman succède au directeur financier fondateur, Philippe Bouaziz, qui occupera le poste nouvellement créé de président exécutif et directeur de la stratégie, a déclaré la startup soutenue par Andreessen Horowitz, qui a été évaluée à 17,3 milliards de dollars lors d'une levée de fonds le mois dernier.

La société californienne renforce ses structures financières et de gouvernance en recrutant de nouveaux cadres, alors qu'elle poursuit son expansion après avoir conclu 13 accords en six ans.

"Nous n'avons pas de calendrier précis pour l'instant, mais l'introduction en bourse est bien notre objectif", a déclaré M .Kauffman à Reuters. "Avec deux introductions en bourse à mon actif, je vise un triplé."

M. Kauffman a précédemment occupé le poste de responsable du développement d'entreprise chez New Oriental Education & Technology Group EDU.N et de directeur financier de TAL Education Group TAL.N , qu'il a contribué à faire entrer en bourse.

Avant de rejoindre Deel, il a passé plus de dix ans à Credit Karma, la plateforme de gestion financière et de crédit d'Intuit, dont il était dernièrement le directeur général. Il a conduit son expansion internationale, avec des revenus grimpant à 2,3 milliards de dollars au cours de l'exercice clos le 31 juillet, contre plus de 100 millions de dollars au cours de l'année civile 2014.

Cette nomination intervient dans le cadre du litige opposant Deel à son rival Rippling, qui l'a poursuivi pour racket , appropriation illicite de secrets commerciaux et concurrence déloyale. En avril, Deel a déposé une plainte pour diffamation contre Rippling, qualifiant ces allégations de campagne de dénigrement pluriannuelle.

Deel a franchi la barre des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires mensuel pour la première fois en septembre et génère environ 15 à 17 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

"Nous sommes sur la bonne trajectoire, celle qui nous pousse à générer un chiffre d'affaires élevé... Il ne s'agit pas de contraintes et de réduction des coûts. Il s'agit de savoir comment réinvestir pour vraiment saisir l'opportunité et augmenter encore plus le chiffre d'affaires", a déclaré M. Kauffman.

Fondée en 2019, Deel offre des services pour faciliter l'embauche internationale en conformité avec les lois locales, l'engagement des entrepreneurs et le traitement automatisé des salaires pour les entreprises mondiales.

Deel a récemment procédé à d'importantes nominations de cadres, notamment Harish Sharma en tant que directeur des risques, Anthony Luis Rodriguez en tant que responsable de la conformité et DeAnn Work en tant que conseillère générale.