La société de location de matériel de construction EquipmentShare.com dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long)

La société de location de matériel de construction EquipmentShare.com a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Après une fin de mois de novembre en demi-teinte, le marché américain des introductions en bourse se prépare à un regain d'activité en fin d'année, les entreprises se précipitant pour profiter de la brève fenêtre d'émission qui précède les fêtes de fin d'année.

EquipmentShare.com sera cotée au Nasdaq sous le symbole "EQPT".

Goldman Sachs, UBS Investment et Wells Fargo sont parmi les principaux gestionnaires de l'offre.

Fondée en 2015, EquipmentShare exploite un système qui relie l'équipement et les travailleurs, aidant les chantiers de construction à fonctionner plus facilement, en toute sécurité et à moindre coût grâce à son réseau de location à l'échelle nationale.

Fusions / Acquisitions
