La société de diagnostic moléculaire BillionToOne lève 273,1 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de diagnostic moléculaire BillionToOne a levé 273,1 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, mercredi, en fixant le prix de ses actions à 60 dollars par action, soit un prix supérieur à la fourchette prévue par le marché.