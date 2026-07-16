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La société de combustible nucléaire Standard Nuclear est valorisée à 2,17 milliards de dollars alors que son action recule lors de son entrée en bourse à la NYSE
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 19:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

L'action de Standard Nuclear STDN.N a chutéde 10 % lors de son introduction à la Bourse de New York jeudi, après que le fabricant de combustible nucléaire a réduit le volume de son offre, les investisseurs restant prudents quant aux valorisations.

Les actions de la société basée à Oak Ridge, dans le Tennessee, ont ouvert à 13,50 dollars, soit un niveau inférieur à leur prix d’offre de 15 dollars par action, ce qui valorise l’entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire à 2,17 milliards de dollars.

Cette entrée en bourse souligne que les investisseurs restent sélectifs malgré un regain d’enthousiasme pour le nucléaire, alimenté par la forte hausse de la demande en électricité des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle et par des politiques américaines favorables.

Cette introduction en bourse intervient alors que les géants de la technologie et les services publics se bousculent pour trouver de nouvelles sources d’électricité sans carbone, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin d’alimenter l’expansion rapide des infrastructures d’IA, qui met à rude épreuve les réseaux électriques existants.

Standard Nuclear transforme l’uranium enrichi en combustible nucléaire de pointe destiné aux réacteurs nucléaires, y compris les petits réacteurs modulaires et les microréacteurs, alors que les États-Unis cherchent à développer leur capacité nationale de production de combustible nucléaire.

Cette introduction en bourse fait suite à celles des développeurs de réacteurs X-energy XE.O et Deep Fission

FISN.O , dont les actions se négocient actuellement en dessous de leur prix d’introduction.

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