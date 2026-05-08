La société de biotechnologie Odyssey lève 279 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse

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La société biopharmaceutique Odyssey Therapeutics ODTX.O a levé 279 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, dont le montant a été revu à la hausse, a annoncé jeudi la société.