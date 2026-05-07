La société d'analyse spatiale HawkEye 360 est évaluée à 3,15 milliards de dollars après son introduction à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1, ajout de précisions tout au long du texte)

Les actions de HawkEye 360 HAWK.N ont bondi de 30 % lors de leur entrée en bourse jeudi, atteignant une valorisation de 3,15 milliards de dollars et témoignant d'une forte demande des investisseurs pour les titres du secteur des technologies de défense.

Le titre a ouvert à 33,80 dollars, soit au-dessus du prix d'offre de 26 dollars.

La société basée à Herndon, en Virginie, a levé 416 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mercredi, en vendant 16 millions d'actions au prix maximal de sa fourchette de 24 à 26 dollars par action.

L'entrée en bourse de HawkEye intervient à un moment charnière pour les introductions en bourse dans le secteur des technologies spatiales, le dépôt éventuel d'un dossier d'introduction en bourse par SpaceX étant considéré comme un indicateur de la confiance du secteur dans les marchés boursiers.

Après un mois d'avril marqué par de nombreuses nouvelles introductions en bourse, l'activité devrait s'accélérer dans les mois à venir. HawkEye a fait son entrée en bourse aux côtés du fabricant de jus bio Suja Life SUJA.O , tandis que la société de biotechnologie Odyssey Therapeutics, spécialisée dans les maladies auto-immunes, devrait être cotée vendredi.

Fondée en 2015, HawkEye fournit des données de renseignement d'origine électromagnétique aux agences de défense, de renseignement et de sécurité nationale, en utilisant des satellites pour détecter, localiser et analyser les émissions de radiofréquences dans le monde entier.

HawkEye exploite plus de 30 satellites, le gouvernement américain et les pays alliés représentant la majeure partie de son chiffre d'affaires. En décembre, la société a racheté ISA, élargissant ainsi ses capacités en matière de traitement du signal et de systèmes de renseignement classifiés, et renforçant ses liens avec les agences américaines.

Les entités affiliées à Insight Partners détiendront environ 15 % des actions en circulation de HawkEye à l'issue de l'offre, faisant de la société de capital-risque l'un des principaux actionnaires de l'entreprise.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et Jefferies figuraient parmi les souscripteurs.