La société d'analyse en nuage Snowflake revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles ; les actions bondissent de 11 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe cinq)

Snowflake SNOW.N a relevé mercredi ses prévisions de revenus de produits pour l'exercice 2026, misant sur une forte demande pour ses services d'analyse de données, alors que les entreprises donnent la priorité aux dépenses d'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont augmenté de 11 % dans les échanges prolongés.

Snowflake bénéficie de l'accélération de l'adoption des logiciels d'IA et de l'augmentation des dépenses des entreprises qui cherchent à moderniser l'infrastructure des données.

Les analystes s'attendent à ce que Snowflake soit un choix naturel pour les clients qui cherchent à simplifier les piles d'IA pour l'analyse, car de plus en plus d'organisations commencent à explorer leurs stratégies GenAI et à créer des applications alimentées par GenAI.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 4,40 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 4,33 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet, Snowflake a enregistré un chiffre d'affaires de 1,09 milliard de dollars, conforme aux estimations, selon les données compilées par LSEG.

Les obligations de performance restantes - la mesure la plus populaire des revenus comptabilisés - se sont élevées à 6,9 milliards de dollars, soit une croissance de 33 % par rapport à l'année dernière.

La plateforme agnostique de Snowflake permet aux entreprises d'héberger et de gérer des modèles d'IA provenant de divers fournisseurs de cloud dans un environnement unique et centralisé.