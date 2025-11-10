La société Clio, spécialisée dans les technologies d'IA juridique, évaluée à 5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société Clio, spécialisée dans les technologies d'IA juridique, a déclaré lundi avoir levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 5 milliards de dollars.
