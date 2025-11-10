La société Clio, spécialisée dans les technologies d'IA juridique, évaluée à 5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

La société Clio, spécialisée dans les technologies d'IA juridique, a déclaré lundi avoir levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 5 milliards de dollars.