 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,23
+1,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société Clio, spécialisée dans les technologies d'IA juridique, évaluée à 5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Clio, spécialisée dans les technologies d'IA juridique, a déclaré lundi avoir levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 5 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des travailleurs préparent une fosse commune pour des Palestiniens dans un cimetière de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 Novembre 2025. ( AFP / Bashar Taleb )
    L'envoyé américain Kushner discute avec Netanyahu de la trêve à Gaza
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:23 

    L'envoyé américain pour le Proche-Orient Jared Kushner s'est entretenu lundi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'heure où Washington cherche à s'assurer du maintien de la trêve à Gaza après la libération de la majorité des otages. ... Lire la suite

  • Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    information fournie par BoursoBank 10.11.2025 14:20 

    Plusieurs études démontrent que la Bourse reste le meilleur investisement sur le long terme. Problème, le sujet apparait souvent comme complexe et risqué pour bon nombres de Français. Surtout, le mécanisme de fixation de prix et la fonction du passage d'ordre peuvent vite ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.11.2025 14:18 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse et secteur des assureurs de santé et des cryptomonnaies, Tesla, Tyson Foods et Venture Global) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite

  • Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"
    Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"
    information fournie par Ecorama 10.11.2025 14:10 

    Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les chèques promis par Donald Trump, l’avenir de ses droits de douane contestés, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank