La société chinoise Xusheng reçoit des commandes de pièces automobiles d'une valeur de 1,1 milliard de dollars de la part d'un constructeur automobile nord-américain
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 09:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe chinois Ningbo Xusheng Group 603305.SS a déclaré lundi avoir reçu des commandes de composants automobiles de la part d'un constructeur automobile nord-américain, avec des recettes de ventes attendues totalisant environ 7,8 milliards de yuans (1,12 milliard de dollars).

Le contrat couvre la fourniture de pièces automobiles pour les usines du constructeur non identifié en Chine et au Mexique au cours des huit prochaines années à partir de 2026, a déclaré Xusheng dans un document déposé à la Bourse de Shanghai.

Xusheng, l'un des fournisseurs chinois de Tesla TSLA.O , n'a pas nommé le constructeur automobile dans le document. Le principal dirigeant de Tesla en Chine a déclaré sur en novembre que l'entreprise apprécie les fournisseurs chinois et ne les exclut pas en fonction de leur origine, à la suite d'un rapport du Wall Street Journal selon lequel Tesla a demandé à des fournisseurs américains de retirer des pièces fabriquées en Chine pour des voitures construites aux États-Unis afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine dans le contexte des tensions commerciales.

(1 $ = 6,9806 yuans chinois renminbi)

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
438,0700 USD NASDAQ -2,59%
