Le fournisseur chinois de solutions de commerce et de marketing basées sur le cloud, Weimob 2013.HK , a annoncé jeudi son intention de construire son propre cluster de GPU à l’aide des cartes graphiques RTX PRO 5500 de Nvidia NVDA.O , rejoignant ainsi la ruée vers une puce moins puissante mais conforme aux règles d’exportation, alors que les restrictions américaines limitent les échanges commerciaux avec la Chine.

La RTX PRO 5500 est une puce de station de travail conçue pour les ordinateurs professionnels haut de gamme, plutôt qu’aux grands clusters de centres de données, mais elle reste l’une des puces Nvidia les plus puissantes que les acheteurs chinois puissent se procurer.

La puce B300 de Nvidia pour centres de données, basée sur l’architecture Blackwell, ne peut pas être vendue à des clients chinois en raison des contrôles à l’exportation américains, tandis que les ventes de sa puce H200, basée sur l’architecture Hopper, sont examinées au cas par cas et soumises à des conditions de licence conformément aux règles du BIS .

Weimob a déclaré qu’elle prévoyait d’acheter et de déployer environ 5 000 GPU Nvidia RTX PRO 5500 Blackwell pour prendre en charge une infrastructure informatique multimodale, la génération d’images et de vidéos, ainsi que d’autres applications d’IA.

La société cotée à Hong Kong a déclaré que cette initiative répondait à la demande croissante de ses clients commerciaux en matière d’images générées par l’IA, de courtes vidéos marketing et d’outils de création de contenu.

Weimob prévoit également de louer une partie de sa capacité de calcul inutilisée à des entreprises tierces par l’intermédiaire de sa filiale Shanghai Weimeng Intelligent Computing Information Technology.

La société a indiqué qu’elle continuerait à évaluer l’opportunité d’étendre davantage ce cluster, tout en précisant que cette activité pourrait être affectée par l’approvisionnement et la livraison des puces, l’avancement du déploiement et la demande du marché.