La société chinoise Huawei a été condamnée lors d'un procès pénal aux États-Unis lié à ses activités en Iran

L'entreprise chinoise Huawei a été reconnue coupable mardi dans le cadre d'une vaste affaire pénale aux États-Unis , dans laquelle ce géant des technologies et des équipements de télécommunications était notamment accusé d'avoir trompé des banques au sujet de ses activités en Iran et d'avoir volé des secrets commerciaux à des entreprises américaines.

Les autorités américaines ciblaient Huawei depuis des années, affirmant que l’entreprise représentait un risque pour la sécurité nationale.

La procédure pénale a débuté en 2018, et l'année suivante, le gouvernement américain a inscrit Huawei sur une liste noire commerciale qui limitait son accès aux technologies américaines.

Selon les experts , cette affaire n’ a toutefois pas porté atteinte aux activités de Huawei, l’entreprise ayant diversifié ses activités et s’étant imposée comme un acteur clé de la stratégie chinoise en matière d’intelligence artificielle.

Le procès a duré plus de deux mois; le ministère public a entendu plus de 60 témoins et la défense en a entendu 15.

Huawei et trois de ses filiales faisaient l’objet de 12 chefs d’accusation , notamment de racket organisé, de fraude bancaire, de fraude électronique, de violation des sanctions, ainsi que de complot en vue de voler des secrets commerciaux et d’entraver la justice.

LA FILLE DU FONDATEUR AVAIT ÉTÉ PLACÉE EN DÉTENTION

L’affaire a éclaté en décembre 2018 lorsque Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur de l’entreprise , a été placée en détention au Canada sur la base d’un mandat d’arrêt américain, ce qui a déclenché une crise diplomatique impliquant les États-Unis, la Chine et le Canada.

Meng avait été secrètement mise en examen pour avoir prétendument induit en erreur un banquier de HSBC au sujet des activités de Huawei en Iran, afin que l’entreprise puisse faire entrer et sortir des dollars d’Iran en violation des sanctions américaines .

Elle s’est opposée à son extradition vers les États-Unis pendant près de trois ans, avant de conclure un accord de poursuite différée et de rentrer en Chine, où elle a été accueillie en héroïne. Les charges retenues contre elle ont été abandonnées.

LES PROCUREURS L’ACCUSAIT DE VOL DE SECRETS COMMERCIAUX

L’acte d’accusation de 2018 alléguait que Huawei avait induit en erreur HSBC HSBA.L , Standard Chartered STAN.L et BNP Paribas BNPP.PA au sujet de ses activités commerciales en Iran.

Les procureurs ont ajouté de nouveaux chefs d’accusation en 2020, notamment celui selon lequel Huawei aurait conspiré pour voler des secrets commerciaux à des entreprises technologiques américaines pendant plus de deux décennies.

Au cours du procès, les procureurs ont tenté de prouver que Huawei avait volé le code source de Cisco Systems CSCO.O pour ses routeurs, s’était emparé de la technologie d’antenne de l’entreprise de télécommunications sans fil Quintel, et avait engagé un professeur pour accéder à un circuit imprimé développé par l’entreprise de semi-conducteurs CNEX.

Les jurés ont visionné une vidéo qui, selon les procureurs, montrait un employé de Huawei glissant dans son sac à dos une pièce d’un robot de test de T-Mobile TMUS.O , et ont entendu le récit d’un ingénieur de Huawei s’introduisant furtivement dans le stand de Fujitsu lors d’un salon professionnel pour photographier un appareil.

Les procureurs ont remis aux jurés une déclaration jointe à l’accord de poursuite différée de Meng, dans laquelle elle reconnaissait que l’entreprise menait illégalement des activités commerciales en Iran. Elle n’a pas témoigné lors du procès, bien qu’un banquier de HSBC qu’elle avait rencontré en 2013 ait témoigné.

LA DÉFENSE AFFIRME QUE LES BANQUES ÉTAIENT AU COURANT DES ACTIVITÉS EN IRAN

La défense a fait valoir que HSBC et les autres banques avaient connaissance des activités de Huawei en Iran et se faisaient concurrence pour obtenir des contrats avec Huawei.

Brian Heberlig , avocat de Huawei, a accusé les procureurs, lors de sa plaidoirie finale, d’avoir “trié sur le volet” une poignée d’incidents disparates pour étayer leur thèse d’un complot s’étendant sur 20 ans.

Il a déclaré que Huawei avait réussi grâce à “ son travail acharné , son innovation et ses investissements dans la recherche et le développement”.

L'entreprise compte plus de 200 000 employés et est présente dans environ 170 pays.

Des articles de Reuters publiés en 2012 et en 2013 ont contribué à mettre au jour les activités de Huawei en Iran et ont été évoqués au cours du procès.

“Après que les médias ont commencé à remettre en question les activités de Huawei en Iran, les banques de Huawei ont fait de même”, a déclaré la procureure Meredith Arfa aux jurés lors de sa plaidoirie finale.