La société chinoise Hansoh Pharmaceutical 3692.HK a annoncé mercredi que trois de ses filiales avaient accordé à une filiale du laboratoire pharmaceutique allemand Bayer AG BAYGn.DE une licence EXCLUSIVE sur son médicament expérimental contre le cancer , dans le cadre d'un accord dont la valeur pourrait atteindre 3,25 milliards de dollars.
Cette licence permettra à Bayer Consumer Care AG de développer, de fabriquer et de commercialiser le HS-20122 à l'échelle mondiale, à l'exception de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan.
-
Le laboratoire pharmaceutique chinois a indiqué que ses filiales, Hansoh (Shanghai) Healthtech, Shanghai Hansoh Biomedical et Changzhou Hansoh Pharmaceutical, recevront 150 millions de dollars d’acompte
-
Selon les termes de l’accord, ces filiales pourront également percevoir jusqu’à 3,1 milliards de dollars au titre d’étapes clés liées au développement, à la réglementation et aux ventes, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes futures
-
Le HS-20122 est un conjugué anticorps-médicament expérimental conçu pour cibler les tumeurs solides en acheminant un traitement anticancéreux directement vers les cellules tumorales
-
Les laboratoires pharmaceutiques du monde entier ont conclu cette année plus d’une douzaine d’accords de licence avec des entreprises biotechnologiques chinoises
-
Parmi ceux-ci figurent l'accord de 18,5 milliards de dollars AZN.L conclu en janvier par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca avec CSPC Pharmaceutical 1093.HK concernant un médicament contre l'obésité , ainsi que l'accord de 15,2 milliards de dollars BMY.N conclu en mai par Bristol Myers Squibb avec Jiangsu Hengrui 600276.SS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer