La société chinoise Hansoh Pharma conclut un accord pharmaceutique avec une filiale de Bayer d'une valeur de près de 3,3 milliards de dollars

La société chinoise Hansoh Pharmaceutical 3692.HK a annoncé mercredi que trois de ses filiales avaient accordé à une filiale du laboratoire pharmaceutique allemand Bayer AG BAYGn.DE une licence EXCLUSIVE sur son médicament expérimental contre le cancer , dans le cadre d'un accord dont la valeur pourrait atteindre 3,25 milliards de dollars.

Cette licence permettra à Bayer Consumer Care AG de développer, de fabriquer et de commercialiser le HS-20122 à l'échelle mondiale, à l'exception de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan.