L'ex-ministre et ambassadeur britannique Peter Mandelson a été libéré sous caution après avoir été interrogé, a indiqué tôt mardi la police londonienne qui enquête sur des soupçons de transfert d'informations sensibles au financier et criminel sexuel américain ... Lire la suite
L'ancien président sud-coréen Yoon Suk Yeol a fait appel de sa condamnation à la prison à vie pour avoir déclaré la loi martiale en 2024, ont annoncé mardi ses avocats. "Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de signaler clairement les problèmes que pose ... Lire la suite
Ukraine : des dirigeants européens attendus à Kiev pour le quatrième anniversaire de l'invasion russe
La cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen António Costa sont attendus mardi à Kiev à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Conflit le plus sanglant en Europe depuis la ... Lire la suite
Paris a demandé lundi que soit révoqué l'accès direct au gouvernement français de l'ambassadeur américain Charles Kushner, qui a ignoré une convocation des Affaires étrangères après des commentaires sur la mort d'un étudiant d'ultradroite. Le diplomate avait été ... Lire la suite
