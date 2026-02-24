La société chinoise DeepSeek a entraîné un modèle d'IA sur la meilleure puce de Nvidia malgré l'interdiction des États-Unis, selon un fonctionnaire

DeepSeek pourrait supprimer les indicateurs techniques montrant l'utilisation de puces américaines, selon un fonctionnaire

Les contrôles américains à l'exportation empêchent les livraisons de Blackwell à la Chine

Les Blackwells de DeepSeek se trouvent probablement dans le centre de données de Mongolie intérieure, selon un fonctionnaire

par Steve Holland et Alexandra Alper

Le dernier modèle d'IA de la startup chinoise DeepSeek, dont la sortie est prévue dès la semaine prochaine, a été entraîné sur la puce d'IA la plus avancée de Nvidia NVDA.O , le Blackwell, a déclaré lundi un haut responsable de l'administration Trump, ce qui pourrait représenter une violation des contrôles américains à l'exportation.

Les États-Unis pensent que DeepSeek supprimera les indicateurs techniques qui pourraient révéler son utilisation de puces d'IA américaines, a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que les Blackwell sont probablement regroupés dans son centre de données en Mongolie intérieure, une région autonome de la Chine.

Cette personne a refusé de dire comment le gouvernement américain a reçu les informations ou comment DeepSeek a obtenu les puces, mais a souligné que la politique des États-Unis est: "nous n'expédions pas de Blackwells en Chine".

Nvidia a refusé de commenter, tandis que le département du commerce et DeepSeek n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré que Pékin s'opposait à "l'établissement de lignes idéologiques, à l'extension du concept de sécurité nationale, à l'utilisation extensive des contrôles à l'exportation et à la politisation des questions économiques, commerciales et technologiques".

La confirmation par le gouvernement américain de l'obtention des puces par DeepSeek, d'abord rapportée par Reuters, pourrait diviser davantage les décideurs politiques de Washington, qui s'efforcent de déterminer la ligne à suivre concernant l'accès de la Chine aux joyaux de la couronne des puces semi-conductrices d'IA américaines.

Le tsar de l'IA de la Maison Blanche, David Sacks, et le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, soutiennent que l'envoi de puces d'IA avancées à la Chine décourage les concurrents chinois comme Huawei de redoubler d'efforts pour rattraper la technologie de Nvidia et d'AMD AMD.O .

Mais les faucons chinois craignent que les puces ne soient facilement détournées de leur usage commercial pour servir à renforcer l'armée chinoise et menacer la domination des États-Unis dans le domaine de l'IA.

"Cela montre pourquoi il est si dangereux d'exporter des puces d'IA vers la Chine", a déclaré Chris McGuire, qui a été fonctionnaire du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche sous l'ancien président Joe Biden.

"Étant donné que les principales entreprises chinoises spécialisées dans l'IA violent effrontément les contrôles américains à l'exportation, nous ne pouvons évidemment pas nous attendre à ce qu'elles respectent les conditions américaines qui leur interdiraient d'utiliser des puces pour soutenir l'armée chinoise", a-t-il ajouté.

Les contrôles américains à l'exportation, supervisés par le département du commerce, interdisent actuellement les livraisons de Blackwell à la Chine.

En août, le président américain Donald Trump a ouvert la porte à la vente par Nvidia d'une version réduite du Blackwell en Chine. Mais il a ensuite fait volte-face , suggérant que les puces les plus avancées de l'entreprise devraient être réservées aux entreprises américaines et exclues de la Chine.

La décision de Donald Trump en décembre d'autoriser les entreprises chinoises à acheter les deuxièmes puces les plus avancées de Nvidia, connues sous le nom de H200, a suscité de vives critiques de la part des faucons chinois, mais les expéditions de ces puces restent bloquées à cause des garde-fous intégrés dans les approbations.

"La dépendance des entreprises chinoises d'intelligence artificielle à l'égard des Blackwell de contrebande met en évidence leur manque massif de puces d'intelligence artificielle produites localement et explique pourquoi l'approbation des puces H200 représenterait une bouée de sauvetage", a déclaré Saif Khan, qui a été directeur de la technologie et de la sécurité nationale au sein du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche sous l'ancien président Joe Biden.

Le fonctionnaire a refusé de commenter l'impact de ces dernières nouvelles sur la décision de l'administration Trump d'autoriser DeepSeek à acheter des puces H200.

Le modèle qu'ils ont aidé à former reposait probablement sur la "distillation" de modèles élaborés par des entreprises américaines de pointe dans le domaine de l'IA, notamment Anthropic, Google, OpenAI et xAI, ce qui fait écho aux allégations d'OpenAI et d'Anthropic , a ajouté le fonctionnaire.

La technique connue sous le nom de distillation consiste à faire en sorte qu'un modèle d'IA plus ancien, mieux établi et plus puissant, évalue la qualité des réponses fournies par un modèle plus récent, transférant ainsi les apprentissages du modèle plus ancien.

La société DeepSeek, basée à Hangzhou, a secoué les marchés au début de l'année dernière avec un ensemble de modèles d'IA qui rivalisaient avec certaines des meilleures offres des États-Unis, alimentant les craintes de Washington que la Chine ne rattrape son retard dans la course à l'IA en dépit des restrictions.

The Information a précédemment rapporté que DeepSeek avait introduit clandestinement des puces en Chine pour entraîner son prochain modèle. Reuters rapporte pour la première fois que le gouvernement américain a confirmé l'utilisation des puces à cette fin dans les installations de DeepSeek basées en Mongolie intérieure.