La société chinoise de génétique Novogene poursuit les États-Unis en justice au sujet de sa désignation militaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Sans commentaire immédiat du Pentagone, plus de détails)

par David Shepardson

La société chinoise de séquençage génétique Novogene 688315.SS a poursuivi le Pentagone mardi soir devant le tribunal fédéral de Washington pour avoir été inscrite sur une liste américaine d’entreprises soupçonnées d’aider l’armée de Pékin.

En juin, le ministère de la Défense a ajouté Novogene, le géant chinois du commerce électronique Alibaba 9988.HK , le moteur de recherche Baidu 9888.HK et les constructeurs automobiles BYD 002594.SZ et NIO 9866.HK , entre autres, à sa liste des “entreprises militaires chinoises”, qui interdit au ministère de la Défense de passer des contrats directement avec ces sociétés.

Novogene a précisé que sa filiale américaine employait environ 180 personnes dans ses locaux de Sacramento et dans ses centres de séquençage situés à Sacramento,

en Californie, et à Beaverton, dans l’Oregon. “Novogene ne conçoit, ne développe ni ne commercialise de produits à usage militaire”, indique la plainte déposée par l’entreprise. Celle-ci a qualifié cette désignation d’illégale et a déclaré qu’elle avait entraîné “un préjudice économique, réputationnel et autre grave, irréparable et injustifié”.

Le Pentagone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette désignation n’impose pas de sanctions officielles, mais restreindra, à compter de 2027, les achats de leurs produits ou services par le Pentagone par l’intermédiaire de tiers.

Plusieurs entreprises chinoises ont poursuivi le Pentagone en justice au sujet de ces désignations. La semaine dernière, un juge américain a fait droit à la demande d’injonction préliminaire d’Alibaba Group Holding, ordonnant au gouvernement américain de ne pas refuser de contrats au Pentagone après que l’entreprise eut intenté une action en justice suite à sa désignation.

Le mois dernier, deux filiales de BYD ont poursuivi le Pentagone au sujet d’une loi fédérale interdisant à tout sous-traitant du Pentagone d’engager des lobbyistes travaillant également pour des entreprises figurant sur la liste noire, arguant que cela portait atteinte aux droits de BYD garantis par le Premier Amendement.

En août, DJI, le plus grand fabricant mondial de drones, a fait appel de son inscription sur la liste noire; le tribunal a estimé que son argument selon lequel les documents non classifiés ne permettaient pas de conclure que l’entreprise contribuait à la base industrielle de défense chinoise était fondé.

La cour d’appel a ordonné au tribunal de première instance de réexaminer sa décision de rejeter la demande de DJI visant à être retirée de la liste du Pentagone, et l’affaire est en cours. En août, la société de biotechnologie WuXi AppTec Co

603259.SS , a également obtenu une injonction préliminaire d’un tribunal fédéral américain, qui a bloqué son inscription sur la liste. WuXi a déclaré que la désignation du Pentagone était motivée par des considérations politiques.