La société canadienne Suncor Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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(Reformulation du paragraphe 1, ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

La société canadienne Suncor Energy

SU.TO a dépassé mardi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole et à la bonne tenue des marges de raffinage.

La guerre en Iran , qui entre désormais dans son neuvième mois, a perturbé l'approvisionnement énergétique mondial, entraînant une hausse des cours du pétrole brut. Le prix moyen du Brent, référence du marché, a augmenté de 31 % au cours du trimestre, s'établissant à 89,27 dollars le baril, par rapport à l'année précédente.

Les compagnies pétrolières intégrées telles qu’Imperial Oil

IMO.TO et Suncor ont profité d’un marché mondial des carburants secoué par la guerre, la hausse des cours du pétrole ayant renforcé les marges tant au niveau de la production que du raffinage.

Suncor a annoncé un dividende trimestriel de 66 cents canadiens par action , payable le 24 décembre, soit une hausse de 10 % par rapport au trimestre précédent.

La société a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 3,97 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,28 dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.