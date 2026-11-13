La société canadienne Stelco va réintégrer 175 salariés mis au chômage technique et remettre en service les chaînes de finition de son usine de Hamilton

Le sidérurgiste canadien Stelco a annoncé vendredi qu'il réintégrerait , le 1er décembre, l'ensemble des 175 salariés qui avaient été temporairement mis au chômage technique dans son usine de Hamilton, en Ontario, et qu'il relancerait ses activités de finition après avoir conclu des accords avec un nombre suffisant de clients.
L'industrie sidérurgique du pays , qui a été l'une des premières et des plus durement touchées par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump , a commencé à se redresser grâce aux projets dans les secteurs minier, énergétique et des centres de données d'intelligence artificielle, ainsi qu'au soutien du gouvernement, même si cette reprise reste inégale.
Voici plus de détails:
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CBC News a rapporté en septembre que le sidérurgiste américain Cleveland-Cliffs CLF.N allait mettre à l'arrêt une partie de la production de son usine de Hamilton, en Ontario, et licencier des centaines de salariés, imputant cette situation aux dommages causés par les droits de douane américains
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Cleveland-Cliffs a racheté Stelco en 2024. L’entreprise canadienne fabrique de l’acier laminé plat, notamment des produits revêtus, laminés à froid et laminés à chaud, ainsi que de la fonte brute et du coke métallurgique
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La réponse du Canada aux droits de douane de Trump a attiré l'attention du monde entier, le Premier ministre Mark Carney figurant parmi les rares dirigeants à avoir riposté à Washington malgré la forte dépendance de son pays vis-à-vis de l'économie américaine
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Stelco a indiqué que tous les salariés concernés percevront également, avec effet rétroactif, le salaire normal dont ils ont été privés pendant la mise à pied temporaire
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