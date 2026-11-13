La société canadienne Stelco va réintégrer 175 salariés mis au chômage technique et remettre en service les chaînes de finition de son usine de Hamilton

Le sidérurgiste canadien Stelco a annoncé vendredi qu'il réintégrerait , le 1er décembre, l'ensemble des 175 salariés qui avaient été temporairement mis au chômage technique dans son usine de Hamilton, en Ontario, et qu'il relancerait ses activités de finition après avoir conclu des accords avec un nombre suffisant de clients.

L'industrie sidérurgique du pays , qui a été l'une des premières et des plus durement touchées par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump , a commencé à se redresser grâce aux projets dans les secteurs minier, énergétique et des centres de données d'intelligence artificielle, ainsi qu'au soutien du gouvernement, même si cette reprise reste inégale.

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