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La société canadienne NVRO Metals lève 24,7 millions de dollars pour financer un pôle dédié aux métaux stratégiques en Australie
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 06:57

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La société canadienne NVRO Metals NVRO.V a annoncé mardi avoir levé 35 millions de dollars canadiens (soit 24,7 millions de dollars américains) afin de financer la création d'un pôle dédié aux métaux stratégiques dans le Territoire du Nord, en Australie, dont l'objectif est d'extraire des métaux à partir de déchets miniers grâce à sa technologie exclusive.

Parmi les investisseurs figuraient Hecla Mining HL.N , le plus grand producteur d'argent d'Amérique du Nord, le négociant en matières premières suisse Transamine SA et l'assureur KEWA Financial, qui ont investi ensemble environ 18,5 millions de dollars canadiens.

Voici quelques détails:

  • Les fonds levés aideront NVRO à finaliser l’acquisition de Northern Territories Resources (NTR), propriétaire du pôle.

  • Hecla a accepté de fournir des résidus miniers, des déchets miniers contenant de fines particules de terre et de métaux, provenant de ses sites d’exploitation en Alaska à ce centre, dans le cadre d’un accord de cinq ans prenant effet dès la première livraison. L’accord porte sur un volume pouvant atteindre 750 000 tonnes métriques par an, sous réserve de certaines conditions.

  • Le procédé exclusif de NVRO utilise de petites quantités d’acide nitrique comme catalyseur pour rompre les liaisons sulfurées dans les résidus miniers et libérer des métaux tels que l’or, l’argent et le cuivre.

  • Transamine, une société de négoce de matières premières et d’approvisionnement en matières premières basée à Genève, a signé une lettre d’intention non contraignante en vue d’acheter les produits métalliques traités au centre.

  • Transamine a également signé un accord d’achat contraignant portant sur l’ensemble des cathodes de cuivre issues des gisements d’oxyde du centre. Elle apportera jusqu’à 10 millions de dollars de financement par prépaiement pour la mise en service, ainsi qu’une ligne de crédit de fonds de roulement de 5 millions de dollars.

  • NVRO versera 14,6 millions de dollars australiens aux administrateurs de l’acte de NTR ou par leur intermédiaire, la conclusion de la transaction étant prévue d’ici le 13 novembre.

  • NVRO prévoit une production de cathodes de cuivre et de cobalt-nickel au quatrième trimestre 2027. Elle estime que cela générera 44 millions de dollars canadiens par an à partir des réserves initiales, estimées à environ trois ans.

(1 dollar américain = 1,4193 dollar canadien)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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