 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 063,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société canadienne Manuvie affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à la vigueur de l'Asie
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Financière Manuvie MFC.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, l'assureur canadien ayant bénéficié d'une bonne performance de son unité asiatique.

Le bénéfice de base de la société s'est établi à 2,04 milliards de dollars canadiens (1,45 milliard de dollars US), ou 1,16 dollar canadien par action, pour le trimestre terminé le 30 septembre, comparativement à 1,83 milliard de dollars canadiens, ou 1,00 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)

Valeurs associées

MANULIFE FINANCI
48,240 CAD TSX +2,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion du G7 à Niagara-sur-le-Lac, Canada, le 12 novembre 2025 ( POOL / Mandel NGAN )
    Le G7 appelle à un cessez-le-feu urgent en Ukraine et à la désescalade au Soudan
    information fournie par AFP 13.11.2025 00:02 

    Le G7 a estimé mercredi qu'un cessez-le-feu était nécessaire de "toute urgence" en Ukraine après plus de trois ans de guerre, sans pour autant durcir le ton contre la Russie, et tiré la sonnette d'alarme sur la récente escalade du conflit au Soudan. "Nous avons ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    L'affaire Esptein encore relancée, Trump sur la défensive
    information fournie par AFP 12.11.2025 23:44 

    Donald Trump "savait à propos des filles", du moins c'est ce qu'affirme un email attribué au délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, dont la publication mercredi a mis la Maison Blanche dans son entier sur la défensive. Ce courrier électronique écrit en 2019, ... Lire la suite

  • Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 5 novembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Le Congrès américain en passe de mettre fin à une paralysie budgétaire record
    information fournie par AFP 12.11.2025 23:15 

    La paralysie budgétaire aux Etats-Unis touche à sa fin mercredi avec l'adoption attendue d'une proposition de loi au Congrès, après six semaines de "shutdown" qui ont déréglé de nombreux pans de l'économie et laissent un goût amer à l'opposition démocrate. Les ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en ordre dispersé, record du Dow Jones
    information fournie par AFP 12.11.2025 22:39 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs se désengageant des valeurs de la tech au profit de titres plus traditionnels, sur fond de déblocage budgétaire imminent aux Etats-Unis. Le Dow Jones a pris 0,68%, atteignant un nouveau ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank