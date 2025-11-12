La société canadienne Manuvie affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à la vigueur de l'Asie

La Financière Manuvie MFC.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, l'assureur canadien ayant bénéficié d'une bonne performance de son unité asiatique.

Le bénéfice de base de la société s'est établi à 2,04 milliards de dollars canadiens (1,45 milliard de dollars US), ou 1,16 dollar canadien par action, pour le trimestre terminé le 30 septembre, comparativement à 1,83 milliard de dollars canadiens, ou 1,00 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)