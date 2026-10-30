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La société canadienne Imperial Oil dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 12:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur pétrolier canadien Imperial Oil IMO.TO a dépassé vendredi les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à la hausse des prix des matières premières et à la solidité des marges en aval.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, en Alberta, a annoncé que son résultat net s'est élevé à 2,45 milliards de dollars canadiens (1,75 milliard de dollars), soit 5,11 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 4,70 dollars canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,4025 dollar canadien)

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