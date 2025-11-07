 Aller au contenu principal
La société canadienne Enbridge manque ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre en raison d'une hausse des coûts d'investissement
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout de détails)

Enbridge ENB.TO a manqué lesestimations de bénéfices du troisième trimestre vendredi, sous la pression de coûts de financement plus élevés liés aux investissements en capital, y compris les acquisitions de services publics de gaz aux États-Unis, ce qui a entraîné une baisse de près de 2 % de ses actions dans les échanges avant le marché.

L 'opérateur de gazoducs basé à Calgary a acheté trois services publics de Dominion Energy D.N l'année dernière - East Ohio Gas, Questar Gas et Public Service Co of North Carolina - dans le cadre d'une transaction de 14 milliards de dollars, y compris la dette.

Elle a déclaré un bénéfice de base ajusté de 2,31 milliards de dollars canadiens (1,65 milliard de dollars) pour son unité de pipelines de liquides, en baisse par rapport aux 2,34 milliards de dollars canadiens de l'année précédente, en raison de contributions plus faibles des pipelines Flanagan South et Spearhead.

Le réseau principal de la société, le plus grand réseau de pipelines en Amérique du Nord, a vu son bénéfice de base ajusté du troisième trimestre diminuer légèrement pour atteindre 1,34 milliard de dollars canadiens, en raison de la baisse des prix des péages.

Le réseau a la capacité d'acheminer 3 millions de barils de brut par jour de l'ouest du Canada vers les marchés de l'est du Canada et du Midwest américain.

Enbridge a sanctionné environ 3 milliards de dollars canadiens de nouveaux projets au cours du trimestre et son carnet de commandes de croissance s'élève maintenant à environ 35 milliards de dollars canadiens.

Elle a réaffirmé que son bénéfice de base ajusté pour 2025 se situerait entre 19,4 et 20,0 milliards de dollars canadiens.

L'entreprise a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que les droits de douane aient un impact important sur ses activités actuelles ou sur le déploiement de son capital, mais qu'elle continuerait à surveiller l'évolution du commerce.

Enbridge a déclaré un bénéfice ajusté de 46 cents canadiens par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, ce qui est inférieur aux attentes moyennes des analystes qui étaient de 51 cents canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)

Valeurs associées

DOMINION ENERGY
60,510 USD NYSE +1,37%
ENBRIDGE
66,240 CAD TSX +0,70%
Gaz naturel
4,36 USD NYMEX -1,11%
Pétrole Brent
63,88 USD Ice Europ +0,49%
Pétrole WTI
59,92 USD Ice Europ +0,71%
© 2025 Thomson Reuters.

