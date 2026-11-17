La société canadienne Collective Mining va investir 100 millions de dollars dans un projet en Colombie en 2027

La société minière canadienne Collective Mining CNL.O prévoit d'investir 100.000.000 de dollars (XX millions d'euros) en 2027 dans son projet de Guayabales en Colombie, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué conjoint avec le gouvernement colombien, alors que l'entreprise poursuit ses travaux d'exploration et prépare une demande de permis environnemental prévue pour le second semestre 2027.

Collective, dont le gisement phare d’Apollo fait partie du projet Guayabales, pourrait à terme investir jusqu’à 1.000.000.000 de dollars (XX milliards d'euros) si la mine obtient les autorisations nécessaires, a déclaré le vice-président José Manuel Restrepo.