La société minière canadienne Collective Mining CNL.O prévoit d'investir 100.000.000 de dollars (XX millions d'euros) en 2027 dans son projet de Guayabales en Colombie, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué conjoint avec le gouvernement colombien, alors que l'entreprise poursuit ses travaux d'exploration et prépare une demande de permis environnemental prévue pour le second semestre 2027.
Collective, dont le gisement phare d’Apollo fait partie du projet Guayabales, pourrait à terme investir jusqu’à 1.000.000.000 de dollars (XX milliards d'euros) si la mine obtient les autorisations nécessaires, a déclaré le vice-président José Manuel Restrepo.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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