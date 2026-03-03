La société britannique Senior reçoit une proposition de rachat de la part d'un consortium comprenant Blackstone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Modification de la source au paragraphe 1, ajout de détails sur les offres antérieures au paragraphe 2)
Senior Plc SNR.L a reçu une proposition de reprise de la part d'un consortium composé de Tinicum et de Blackstone BX.N , a déclaré mardi le fournisseur britannique de matériel aéronautique.
Senior, fournisseur de pièces pour Boeing BA.N et Airbus
AIR.PA , a révélé la semaine dernière avoir reçu cinq propositions de rachat au cours des derniers mois, la société de capital-investissement Advent ayant confirmé qu'elle était l'un des prétendants.
Des discussions avec le consortium et d'autres offrants potentiels sont en cours, a déclaré Senior.
