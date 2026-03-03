La société britannique Senior reçoit une proposition de rachat de la part d'un consortium comprenant Blackstone

(Modification de la source au paragraphe 1, ajout de détails sur les offres antérieures au paragraphe 2)

Senior Plc SNR.L a reçu une proposition de reprise de la part d'un consortium composé de Tinicum et de Blackstone BX.N , a déclaré mardi le fournisseur britannique de matériel aéronautique.

Senior, fournisseur de pièces pour Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA , a révélé la semaine dernière avoir reçu cinq propositions de rachat au cours des derniers mois, la société de capital-investissement Advent ayant confirmé qu'elle était l'un des prétendants.

Des discussions avec le consortium et d'autres offrants potentiels sont en cours, a déclaré Senior.