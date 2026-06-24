La société britannique Segro rejette l'offre publique d'achat de 16,6 milliards de dollars lancée par le géant américain de la logistique Prologis

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Le géant américain de la logistique Prologis

PLD.N a annoncé mercredi que Segro SGRO.L , société immobilière spécialisée dans les entrepôts cotée à Londres, avait rejeté son offre publique d’achat entièrement en actions, qui valorisait la société britannique à environ 12,6 milliards de livres sterling, soit 16,62 milliards de dollars.

Selon les termes de l'opération proposée, les actionnaires de Segro auraient reçu 0,084 nouvelle action Prologis pour chaque action détenue, ce qui correspond à une valeur de 925 pence par action — soit une prime de 24,7 % par rapport au cours de clôture de Segro mardi.

Prologis a exhorté les actionnaires de Segro à faire pression sur leur conseil d’administration pour qu’il entame des négociations, et dispose jusqu’au 22 juillet pour annoncer une offre ferme sur la société ou renoncer à l’opération, conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA.

(1 dollar = 0,7580 livre sterling)