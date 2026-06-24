 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société britannique Segro rejette l'offre publique d'achat de 16,6 milliards de dollars lancée par le géant américain de la logistique Prologis
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 08:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Des détails partout)

Le géant américain de la logistique Prologis

PLD.N a annoncé mercredi que Segro SGRO.L , société immobilière spécialisée dans les entrepôts cotée à Londres, avait rejeté son offre publique d’achat entièrement en actions, qui valorisait la société britannique à environ 12,6 milliards de livres sterling, soit 16,62 milliards de dollars.

Selon les termes de l'opération proposée, les actionnaires de Segro auraient reçu 0,084 nouvelle action Prologis pour chaque action détenue, ce qui correspond à une valeur de 925 pence par action — soit une prime de 24,7 % par rapport au cours de clôture de Segro mardi.

Prologis a exhorté les actionnaires de Segro à faire pression sur leur conseil d’administration pour qu’il entame des négociations, et dispose jusqu’au 22 juillet pour annoncer une offre ferme sur la société ou renoncer à l’opération, conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA.

(1 dollar = 0,7580 livre sterling)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PROLOGIS REIT
145,250 USD NYSE +0,99%
SEGRO (REIT)
741,200 GBX LSE -0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Addiction: YouTube s'entend avec un adolescent américain pour éviter un nouveau procès
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.06.2026 08:17 

    YouTube, trois mois après une condamnation inédite dans une affaire similaire, a conclu une transaction à l'amiable, au montant confidentiel, avec un jeune Américain de 15 ans qui accuse la plateforme de Google et d'autres réseaux sociaux d'avoir nui à sa santé ... Lire la suite

  • EDENRED : Le mouvement reste haussier
    EDENRED : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 24.06.2026 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.06.2026 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )
    Walmart rachète la start-up publicitaire de deux Français, Vibe.co
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.06.2026 08:08 

    Le géant américain de la grande distribution Walmart a annoncé mardi le rachat de Vibe.co, une start-up new-yorkaise de publicité sur les plateformes de streaming, fondée par deux entrepreneurs français. Vibe.co a été créée en 2022 par Arthur Querou et Franck Tetzlaff, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,56 -0,57%
2CRSI
27,62 0,00%
Or
4 089,48 -0,51%
CAC 40
8 340,71 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13678 -0,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank