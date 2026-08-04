La société britannique Segro accepte l'offre de rachat de Prologis, d'un montant de 19,2 milliards de dollars

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Le bailleur d'entrepôts britannique Segro

SGRO.L a accepté d'être racheté par son concurrent américain, la société de logistique Prologis PLD.N , dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (soit 19,19 milliards de dollars), ont annoncé mardi les deux sociétés, suite aux pressions exercées par les investisseurs pour qu'elles entament des négociations.

Le mois dernier, Segro avait indiqué qu’elle était disposée à soutenir une "meilleure et dernière proposition" de Prologis à hauteur de 10,32 livres sterling par action si une offre formelle venait à être faite avant la date limite du 12 août.

"Prologis et Segro estiment que ce rapprochement offre une opportunité exceptionnelle aux actionnaires de Segro. Ces derniers deviendraient actionnaires du plus grand fonds immobilier spécialisé dans la logistique au monde, avec une capitalisation boursière de 138 milliards de dollars", ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué conjoint. (1 dollar = 0,7450 livre sterling)