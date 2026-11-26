Le fabricant britannique de cigarettes Imperial Brands IMB.L a déclaré jeudi que la société américaine Altria MO.N envisageait une éventuelle offre publique d'achat, bien qu'il n'ait reçu aucune prise de contact ni proposition de la part du fabricant des cigarettes Marlboro.
Plus tôt dans la journée, Altria avait déclaré qu'elle envisageait de faire une offre sur le fabricant des cigarettes Winston et qu'elle était en pourparlers avec un tiers dont l'identité n'a pas été révélée au sujet d'une offre portant sur une partie des activités d'Imperial.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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