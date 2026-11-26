Le fabricant britannique de cigarettes Imperial Brands IMB.L a déclaré jeudi que la société américaine Altria MO.N envisageait une éventuelle offre publique d'achat, bien qu'il n'ait reçu aucune prise de contact ni proposition de la part du fabricant des cigarettes Marlboro.

Plus tôt dans la journée, Altria avait déclaré qu'elle envisageait de faire une offre sur le fabricant des cigarettes Winston et qu'elle était en pourparlers avec un tiers dont l'identité n'a pas été révélée au sujet d'une offre portant sur une partie des activités d'Imperial.