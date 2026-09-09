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La société britannique Goodwin est en pourparlers avec Cerberus en vue d'une transaction de 1,5 milliard de dollars portant sur la vente de certains actifs du secteur de la défense
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 09:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations sur l'action et des détails à partir du paragraphe 2)

La société britannique Goodwin

GDWN.L a déclaré mercredi qu'elle était en négociations avancées avec la société américaine de capital-investissement Cerberus Capital en vue de vendre certaines parties d'une division regroupant ses actifs dans le secteur de la défense pour 1,1 milliard de livres sterling (soit 1,49 milliard de dollars).

Les actions de cette société d'ingénierie cotée à Londres, qui avaient chuté de 23 % mardi après que le Financial Times eut révélé pour la première fois ces négociations, ont grimpé jusqu'à 10 % pour atteindre 16.980 pence mercredi.

L'accord porte sur une partie substantielle de la division “Mechanical Engineering” de Goodwin, qui comprend Goodwin Steel Castings, Goodwin International, Noreva, Easat Group et Pumps.

Cette division fabrique des composants destinés aux programmes de navires de guerre et de sous-marins britanniques et américains .

(1 dollar = 0,7376 livre sterling)

Fusions / Acquisitions
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