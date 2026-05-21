La société britannique Advanced Medical Solutions reçoit une offre de rachat de la part de l'entreprise américaine H.B. Fuller

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fournisseur britannique de matériel médical Advanced Medical Solutions AMSU.L a annoncé jeudi avoir reçu une offre publique d'achat en numéraire non sollicitée de la part de la société américaine H.B. Fuller Company FUL.N , quelques jours après l'échec de ses dernières négociations de rachat avec une société de capital-investissement.
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