La société britannique Advanced Medical Solutions reçoit une offre de rachat de la part de l'entreprise américaine H.B. Fuller

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Le fournisseur britannique de matériel médical Advanced Medical Solutions AMSU.L a annoncé jeudi avoir reçu une offre publique d'achat en numéraire non sollicitée de la part de la société américaine H.B. Fuller Company FUL.N , quelques jours après l'échec de ses dernières négociations de rachat avec une société de capital-investissement.