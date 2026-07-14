La société biopharmaceutique Attovia Therapeutics dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société biopharmaceutique Attovia Therapeutics a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies se sont multipliées, l'appétit pour le risque des investisseurs s'améliorant, ce qui encourage les entreprises à revenir sur les marchés boursiers.

Attovia Therapeutics développe des produits biothérapeutiques destinés au traitement des maladies à médiation immunitaire, en s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ATTOBODY.

La société prévoit de s'introduire sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "ATTO".

Morgan Stanley, Leerink Partners, Citigroup et RBC Capital Markets figurent parmi les chefs de file de l'opération.