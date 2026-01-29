La société belge Agomab Therapeutics cherche à obtenir une valorisation pouvant atteindre 828,5 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

Agomab Therapeutics vise une valorisation allant jusqu'à 828,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, a déclaré jeudi la société basée en Belgique.

La société, qui développe un traitement pour la maladie de Crohn, vise à lever jusqu'à 212,5 millions de dollars en vendant 12,5 millions d'American Depositary Shares (ADS) à un prix compris entre 15 et 17 dollars l'unité.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a repris, les sociétés biopharmaceutiques Eikon Therapeutics et Veradermics ayant déposé une demande d'introduction en bourse au début du mois.

Les conditions stables du marché et le retard accumulé après la fermeture prolongée du mois d'octobre ont également accéléré le rythme des nouvelles offres.

Agomab se concentre sur le développement de traitements pour les maladies immunitaires et inflammatoires, en commençant par les affections fibrotiques chroniques.

Son pipeline comprend l'ontunisertib (AGMB-129), un inhibiteur oral de l'ALK5 limité à l'intestin, en cours de développement pour la maladie de Crohn fibrosténosante, une forme sévère de Crohn caractérisée par des sténoses causées par l'inflammation qui conduisent souvent à une intervention chirurgicale.

La société a enregistré une perte nette de 45,1 millions d'euros (environ 54 millions de dollars) pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2025, contre une perte de 34,5 millions d'euros pour la période de l'année précédente.

La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AGMB".

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Leerink Partners et Van Lanschot Kempen sont les souscripteurs de l'offre.

(1 $ = 0,8356 euro)