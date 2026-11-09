La société autrichienne Mayr-Melnhof va céder sa participation majoritaire dans son activité d'emballage dans le cadre d'une transaction de 2,4 milliards d'euros

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Le fabricantautrichien d'emballages Mayr-Melnhof Karton MMKV.VI a annoncé lundi qu'il allait céder 70 % de sa branche d'emballage à la société de capital-investissement KPS Capital Partners, dans le cadre d'une opération valorisant cette unité à 2,4 milliards d'euros (soit 2,69 milliards de dollars), dette comprise.

(1 dollar = 0,8926 euro)