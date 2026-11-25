La société australienne Northern Star nomme Mme de Bruin au poste de directrice financière dans le cadre de son plan de redressement

Northern Star Resources, le plus grand exploitant aurifère d'Australie, a annoncé jeudi avoir nommé Lee-Anne de Bruin au poste de directrice financière, à compter du 1er avril de l'année prochaine, alors que la société s'efforce de mettre en œuvre un plan de redressement sous la houlette d'un nouveau directeur général.

Mme de Bruin vient du producteur d'or Perseus Mining PRU.AX , où elle occupait jusqu'à récemment le poste de directrice financière.

Phillip Coetzer assurera l'intérim au poste de directeur financier de Northern Star du 1er décembre jusqu'à l'entrée en fonction de Mme de Bruin l'année prochaine, a indiqué la société dans un communiqué.

Cette nomination intervient alors que Northern Star subit la pression de l’investisseur activiste Elliott et de son prétendant Gold Fields GFIJ.J .