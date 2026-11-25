Northern Star Resources, le plus grand exploitant aurifère d'Australie, a annoncé jeudi avoir nommé Lee-Anne de Bruin au poste de directrice financière, à compter du 1er avril de l'année prochaine, alors que la société s'efforce de mettre en œuvre un plan de redressement sous la houlette d'un nouveau directeur général.
Mme de Bruin vient du producteur d'or Perseus Mining PRU.AX , où elle occupait jusqu'à récemment le poste de directrice financière.
Phillip Coetzer assurera l'intérim au poste de directeur financier de Northern Star du 1er décembre jusqu'à l'entrée en fonction de Mme de Bruin l'année prochaine, a indiqué la société dans un communiqué.
Cette nomination intervient alors que Northern Star subit la pression de l’investisseur activiste Elliott et de son prétendant Gold Fields GFIJ.J .(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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