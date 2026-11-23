La société australienne Koba Resources en hausse après avoir obtenu un financement public

** Le cours de l'action Koba Resources KOB.AX progresse jusqu'à 6,7% pour atteindre 0,016 A$

** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 2 octobre

** La société minière reçoit A$257.500 (170.336,25 dollars américains) de financement de la part du gouvernement d’Australie-Méridionale dans le cadre de l’initiative PACE, afin de faire progresser l’exploration de son prospect uranifère Everest, situé au sein du projet uranifère Yarramba en Australie-Méridionale

** La société ajoute que ce financement public permettra de réaliser des levés géophysiques détaillés de gravimétrie au sol et de sismique passive, suivis de forages sur des cibles hautement prioritaires

** Depuis le début de l’année, le cours de l’action a baissé de 56,8%

(1 $ = 1,5117 dollars australiens)