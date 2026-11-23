** Le cours de l'action Koba Resources KOB.AX progresse jusqu'à 6,7% pour atteindre 0,016 A$
** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 2 octobre
** La société minière reçoit A$257.500 (170.336,25 dollars américains) de financement de la part du gouvernement d’Australie-Méridionale dans le cadre de l’initiative PACE, afin de faire progresser l’exploration de son prospect uranifère Everest, situé au sein du projet uranifère Yarramba en Australie-Méridionale
** La société ajoute que ce financement public permettra de réaliser des levés géophysiques détaillés de gravimétrie au sol et de sismique passive, suivis de forages sur des cibles hautement prioritaires
** Depuis le début de l’année, le cours de l’action a baissé de 56,8%
(1 $ = 1,5117 dollars australiens)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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