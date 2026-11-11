La société australienne IDP Education examine l'offre publique d'achat révisée de Blackstone, d'un montant de 571 millions de dollars

La société australienne IDP Education IEL.AX a déclaré mercredi que son conseil d'administration étudiait une proposition de rachat révisée émanant de Blackstone BX.N , évaluant le copropriétaire de l'examen d'anglais IELTS à environ 833,7 millions de dollars australiens (571,17 millions de dollars).
Voici quelques détails supplémentaires:
-
Blackstone a relevé son offre de 20% lors de sa troisième tentative de rachat de la société
-
Les actionnaires d’IDP Education recevront 3 dollars australiens par action dans le cadre de cette offre révisée, soit une prime d’environ 36% par rapport au dernier cours de clôture de l’action
-
Les fonds gérés par Blackstone avaient proposé 2,50 dollars australiens par action en numéraire pour IDP début septembre , après une offre antérieure à 2,30 dollars australiens, toutes deux ayant été rejetées
-
IDP a indiqué que son conseil d’administration allait examiner la nouvelle offre et n’avait pas encore pris de décision
-
Le durcissement des politiques d’immigration et d’octroi de visas étudiants sur les principaux marchés de destination a pesé sur les flux d’étudiants internationaux, ce qui a conduit IDP à supprimer des emplois , à réduire son réseau de centres d’examen IELTS et à prévoir un Ebit ajusté en baisse pour l’exercice 2027
-
Le cours de l'action a chuté de plus de 61% cette année
(1 dollar = 1,4596 dollar australien)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer