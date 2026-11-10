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La société australienne IDP Education étudie l'offre de rachat révisée de Blackstone, d'un montant de 571 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 23:48

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La société australienne IDP Education IEL.AX a annoncé mercredi que son conseil d'administration examinait une proposition de rachat révisée émanant de Blackstone BX.N , qui valorise le copropriétaire de l'examen d'anglais IELTS à environ 833,7 millions de dollars australiens (571,17 millions de dollars).

(1 dollar = 1,4596 dollar australien)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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