La société australienne IDP Education devrait afficher une hausse hebdomadaire grâce à l'offre révisée de Blackstone

** L'action IDP Education IEL.AX a progressé de 14,5 % cette semaine et s'apprête à enregistrer sa meilleure semaine depuis le 2 octobre, si cette hausse se confirme

** Le titre affiche toutefois une baisse de 0,6 % sur la journée

** Le copropriétaire de l’IELTS a déclaré mercredi avoir reçu une troisième offre de la société de capital-investissement Blackstone BX.N , qui valorise désormais IDP à 3 dollars australiens par action, soit 833,7 millions de dollars australiens (567,50 millions de dollars)

** Cette offre représentait une prime de 20 % par rapport à la précédente offre de Blackstone

** Le cours de l’action a progressé de plus de 16 % après l’annonce par IDP, mercredi, qu’elle étudiait cette proposition améliorée

** Le titre a perdu plus de 56 % depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 $ = 1,4691 dollar australien)