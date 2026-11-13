La société australienne IDP Education devrait afficher une hausse hebdomadaire grâce à l'offre révisée de Blackstone

** L'action IDP Education IEL.AX a progressé de 14,5 % cette semaine et s'apprête à enregistrer sa meilleure semaine depuis le 2 octobre, si cette hausse se confirme
** Le titre affiche toutefois une baisse de 0,6 % sur la journée
** Le copropriétaire de l’IELTS a déclaré mercredi avoir reçu une troisième offre de la société de capital-investissement Blackstone BX.N , qui valorise désormais IDP à 3 dollars australiens par action, soit 833,7 millions de dollars australiens (567,50 millions de dollars)
** Cette offre représentait une prime de 20 % par rapport à la précédente offre de Blackstone
** Le cours de l’action a progressé de plus de 16 % après l’annonce par IDP, mercredi, qu’elle étudiait cette proposition améliorée
** Le titre a perdu plus de 56 % depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance
(1 $ = 1,4691 dollar australien)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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