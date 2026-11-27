Le Mexique a déclaré vendredi que Vulcan Materials VMC.N avait demandé à un tribunal commercial international d’annuler partiellement une sentence rendue en juillet qui accordait au groupe américain d’exploitation de carrières moins de 1 % des quelque 1,7 milliard de dollars qu’il réclamait au Mexique.
Le Mexique a également indiqué que Vulcan avait engagé une deuxième procédure d'arbitrage par l'intermédiaire de filiales néerlandaises, en vertu du traité d'investissement entre le Mexique et les Pays-Bas, concernant des mesures prises par le Mexique entre 2022 et 2025.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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