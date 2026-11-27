Le Mexique a déclaré vendredi que Vulcan Materials VMC.N avait demandé à un tribunal commercial international d’annuler partiellement une sentence rendue en juillet qui accordait au groupe américain d’exploitation de carrières moins de 1 % des quelque 1,7 milliard de dollars qu’il réclamait au Mexique.

Le Mexique a également indiqué que Vulcan avait engagé une deuxième procédure d'arbitrage par l'intermédiaire de filiales néerlandaises, en vertu du traité d'investissement entre le Mexique et les Pays-Bas, concernant des mesures prises par le Mexique entre 2022 et 2025.