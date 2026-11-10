La société américaine Barrick Gold dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

La société minière américaine Barrick Gold a déposé mardi une demande d'introduction en bourse à New York.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Valeurs associées
|4 033,12 USD
|Six - Forex 1
|-2,59%
A lire aussi
-
par Jamie McGeever Les actions américaines ont résisté à la tendance mondiale et ont reculé mardi, après qu’une nouvelle série de données étonnamment élevées sur l’inflation aux États-Unis a provoqué une flambée des rendements obligataires et alimenté les anticipations ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi, pénalisée par la mauvaise surprise des chiffres de l'inflation américaine et les commentaires d'un responsable monétaire, qui font craindre de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed). Le Dow Jones ... Lire la suite
-
Kiev et Moscou ont entamé mardi à Abou Dhabi des pourparlers sous médiation américaine, avec l'espoir de progresser vers un règlement du conflit et, selon Washington, de travailler à un "nouveau" cadre de sécurité incluant l'Europe. Après cette rencontre, la première ... Lire la suite
-
Les législateurs américains font pression pour l'adoption de règles sur les puces chinoises après les accusations portées par le directeur général de Nvidia
par David Shepardson et Courtney Rozen Les législateurs américains ont réitéré mardi leurs appels en faveur de restrictions plus strictes concernant l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe, après que des allégations concernant les liens entre le directeur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|92,07
|-0,14%
|8 278,59
|+0,55%
|4 033,12
|-2,59%
|17,1
|-0,52%
|168,89
|-5,47%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer