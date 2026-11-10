L'entreprise allemande de défense Helsing présentera mercredi un nouveau logiciel de ciblage militaire basé sur l'intelligence artificielle, cherchant à tirer parti des inquiétudes croissantes des gouvernements européens concernant leur dépendance vis-à-vis d'entreprises américaines telles que Palantir PLTR.O .

Après les menaces répétées du président Donald Trump de quitter l'Otan, les inquiétudes concernant la dépendance vis-à-vis de Washington et la souveraineté des données ont alimenté une résistance contre Palantir, entreprise américaine spécialisée dans l'analyse de données et les logiciels de défense, dans certaines régions d'Europe.

Cette entreprise développe le système d’IA militaire le plus connu de sa catégorie, le "Maven Smart System", qui a été déployé par les États-Unis, les commandements de l’OTAN et plusieurs pays membres de l’Alliance.

Dans l’invitation à la présentation de son système à Berlin, Helsing a déclaré qu’il était "crucial que nous soyons capables de mener une reconnaissance précise, de prendre les bonnes décisions face à l’incertitude et d’agir avec précision sur le champ de bataille, en toute autonomie et sans dépendance: depuis l’Europe et pour l’Europe".

La guerre en Ukraine a démontré l’intérêt des outils d’IA pour accélérer considérablement la prise de décision sur le champ de bataille, grâce au traitement et à l’interprétation rapides d’énormes flux de données générés par des drones, des satellites et d’autres capteurs.

PALANTIR AFFIRME QUE SES CLIENTS DISPOSENT D’UN CONTRÔLE TOTAL

Palantir a insisté sur le fait que ses clients exercent un contrôle opérationnel total sur les logiciels qu’ils achètent à l’entreprise et que celle-ci ne dispose pas d’un "kill switch" permettant de les désactiver à distance.

Les inquiétudes concernant la dépendance vis-à-vis des États-Unis se sont exacerbées le mois dernier après que des restrictions de vitesse sur les terminaux Starlink SPCX.O ukrainiens ont entravé les efforts de Kyiv pour intercepter les drones russes et contraint à l’annulation de certaines opérations.

En juin, l’administration Trump a pris des mesures pour empêcher les non-résidents américains d’accéder aux modèles les plus avancés d’Anthropic ANT.O , Mythos et Fable, pour des raisons de sécurité nationale, ce qui a conduit l’entreprise spécialisée dans l’IA à suspendre brusquement l’accès à ces modèles à l’échelle mondiale.

L’interdiction a été levée plus tard dans le même mois, mais les législateurs européens soulignent néanmoins que cet épisode a montré que les États-Unis disposent d’un "kill switch" sur des technologies essentielles qu’ils n’hésitent pas à utiliser.

L’armée allemande a clairement indiqué que, pour l’instant du moins, elle n’achèterait pas le système "Maven" de Palantir pour ses forces armées. Le pays prévoit de déployer son propre système basé sur l’IA à partir de 2027, sa mise en œuvre complète étant prévue pour 2028.