Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La SNCF prête pour Noël "si les conditions sanitaires le permettent" Reuters • 21/11/2020 à 11:27









PARIS, 21 novembre (Reuters) - La SNCF entend permettre à tous les Français de se déplacer en train pour les fêtes de fin d'année si les conditions sanitaires le permettent, a déclaré samedi Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF. "Notre objectif, c'est que tous les Français puissent compter sur le train pour les fêtes de fin d'année", a-t-il dit sur BFM TV. "On a décidé de monter en charge le nombre de trains qui circuleront à partir du 7 décembre de façon à ce que le 14 décembre, 100% des trains soient prêts à circuler si évidemmennt les conditions sanitaires le permettent", a-t-il ajouté. Depuis le 5 novembre, le plan de transport grande vitesse de la SNCF a été ramené à près de 30% de l'offre habituelle en raison de la baisse constatée de la fréquentation des trains à grande vitesse (TGV INOUI, OUIGO) lors de la première semaine du reconfinement, avec un taux d'occupation descendu à environ 15% (contre 50% en moyenne les semaines précédentes), a indiqué la SNCF dans un communiqué diffusé mardi. (Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.