La SNCF épinglée par 60 millions de consommateurs pour la complexité de ses tarifs

Des prix qui peuvent être multipliés par dix pour un même trajet, aucune économie sur les grands départs, l'association de consommateurs estime que les tarifs pratiqués par la SNCF sont complexes et recèlent "une grande part d'opacité".

Un TGV stationne gare de Lyon à Paris. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Prix exorbitants, guichets fermés, petites lignes supprimées, trains de nuit aux oubliettes... Tout déraille !", estime 60 millions de consommateurs dans une vaste enquête* intitulée "SNCF : tout déraille", publiée ce jeudi 27 février. L'association de consommateurs s'est plongée dans les pratiques tarifaires de la compagnie ferroviaire et a étudié les prix de près de 2.800 trajets. Son constat est sans appel : la SNCF n'a pas respecter son engagement d'apporter plus de clarté à ses tarifs, un engagement pris en mai 2019 lors du lancement de nouvelles offres.

Ainsi, sur une même destination, le tarif proposé peut être multiplié par plus de dix . Un billet pour un voyage d'Aix-en-Provence à Paris peut coûter entre 10 euros et... 116 ! Le premier tarif correspond à un billet acheté deux mois à l'avance pour un voyage effectué en semaine, le second est un billet de dernière minute pour un voyage le week-end. De façon générale, les prix varient en fonction du taux de remplissage des trains. Moins ils sont rempli, moins les prix sont élevés, récompensant ainsi les voyageurs les plus prévoyants.

L'association de consommateurs estime que réserver deux mois à l'avance permet de réaliser en moyenne 20% d'économie par rapport à une réservation effectuée seulement 15 jours à l'avance. Sauf qu'en période de forte affluence, les prix atteignent vite le plafond tarifaire, c'est-à-dire le tarif maximum autorité pour un trajet, même quatre mois à l'avance . Il ne faut donc espérer aucune économie sur les grands départs. De même, la plupart des TGV en partance de la capitale et à destination de Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence ou Marseille affichent des prix élevés plus de deux mois avant la date. Pour ces voyages, le prix moyen des billets est le plus souvent supérieur à 60% du prix maximum autorisé.

Cette situation est assumée par la SNCF, qui explique que cela permet de garantir des places aux voyageurs de dernière minute . "Les trains à l'Ascension ou à Pâques sont très demandés. Donc, si je ne veux pas être en incapacité de vendre vingt jours avant le départ du train, je vais pratiquer des prix assez chers pour inciter la demande à se reporter sur les jours d'avant ou d'après", indique Frédérique Pasquier, la directrice des prix à la SNCF. La SNCF estime également que sa politique tarifaire permet un meilleur taux de remplissage des trains et surtout une baisse globale des prix des billets , de 6% en quatre ans.

Pour 60 millions de consommateurs, ces baisses de tarif s'expliquent principalement par la mise en service des TGV low-cost du groupe ferroviaire, les Ouigo, aux conditions d'annulation et de voyage plus strictes.

*L'enquête repose sur l'analyse du prix de plus de 2.800 billets de train vendus sur le site Oui.sncf les 8 et 9 janvier. 60 millions de consommateurs a relevé les prix des trajets entre des grandes villes, dans les deux sens de circulation et à dix dates différentes : cinq départs en week-end et cinq voyages en semaine. Les dates choisies correspondent à des voyages entre deux semaines et quatre mois après le jour du relevé.