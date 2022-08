La situation financière des banques françaises est saine, selon la FBF

(AOF) - Interrogé par Reuters en marge de la Rencontre des entrepreneurs de France (LaREF, ex-université du Medef) le président de la Fédération bancaire française, Nicolas Théry, a dit s'attendre à un accroissement progressif du risque de crédit à la fin de cette année et durant probablement toute l'année 2023. A la différence des crises précédentes, la situation financière des banques françaises est saine, ce qui devrait permettre que l'impact des mauvaises créances sur leur bilan soit limité, a-t-il précisé.

