La situation économique des TPE s'améliore en France

(AOF) - American Express et BVA dévoilent les résultats de la 3ème édition de l'Observatoire des TPE. Il en ressort notamment que la situation économique des TPE s'améliore : plus de la moitié des dirigeants de TPE (57% ; +18 pts vs. 2020) déclare que leur chiffre d'affaires est resté stable ces derniers mois et près d'un dirigeant de TPE sur 5 (17% ; +7 pts vs. 2020) a vu son chiffre d'affaires augmenter.

Les aides de l'État (prêts garantis par l'Etat, aides au paiement des loyers, …) ont eu un impact positif sur la santé économique des entreprises : 82% des dirigeants de TPE qui ont bénéficié de ces aides déclarent qu'elles ont eu un impact positif sur leur trésorerie.

En 2022, les dirigeants de TPE ont de nombreux défis à relever qui peuvent peser sur leur trésorerie et leur croissance : dans un contexte inflationniste, le coût élevé des matières premières représente leur principale difficulté au quotidien (26% ; +15 pts vs. 2020) et l'achat de matières premières, de marchandises et de prestations de services nécessaires à l'activité de leur entreprise est leur principal poste de dépenses en 2022 (55%).

Alors que l'amélioration de la trésorerie constitue la 2ème priorité à court terme des dirigeants de TPE (18%), une part stable d'entre eux (20% vs. 22% en 2020) déclare avoir subi des retards de paiement ces 12 derniers mois, avec une moyenne des retards de paiement qui augmente fortement (59 jours vs. 43 jours en 2020).