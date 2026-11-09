La série baissière de Scott Pharma se poursuit après la dégradation d'UBS

Schott Pharma, victime de lourds dégagements à la Bourse de Francfort (-5,75%, à 20,50 euros), se dirige vers une cinquième baisse consécutive, affecté par la dégradation d'UBS qui évoque des perspectives de croissance incertaines pour les seringues en verre.

Pour se justifier, la banque suisse mentionne la révision des attentes de l'Américain Stevanato le 3 novembre dernier qui a coûté au titre une chute de 28,57%. Il y a quelques jours, cette société basée en Italie qui est spécialisée dans la production et la distribution de solutions de confinement de médicaments, de systèmes d'administration des médicaments... a annoncé s'attendre à un ralentissement de sa croissance l'année prochaine, notamment à cause des volumes et des revenus liés aux GLP-1.

Pour revenir à Schott Pharma, qui exerce dans le même domaine que Stevanato, UBS précise que la société a affirmé lors du trimestre précédent qu'elle n'était pas affectée par les accords de capacité de production de GLP-1 annoncés cet été, mais a tout de même identifié un risque d'effets de contagion potentiels pour le marché des seringues en verre, les concurrents cherchant à réallouer leurs capacités excédentaires, par exemple vers les biomédicaments hors GLP-1 au cours des prochaines années.

Pour la banque suisse, Schott Pharma est comparativement moins exposé aux seringues en verre pour GLP-1 que ses concurrents, 25 à 30% de son exposition reposant sur des cartouches en verre pour GLP-1 non impactées, avec un mix géographique potentiellement plus favorable.

Face à cette nouvelle inquiétude et alors que le titre est revenu sur ses multiples moyens à 12 mois après un rallye d'environ 50% depuis le début de l'année, UBS a décidé de le dégrader d'acheter à neutre, avec un objectif de cours ramené de 27 à 22,30 euros.