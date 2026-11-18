Personnel technique sur le site Arkema de Mont. (crédit photo : Arkema / Vincent Colin )

Le titre du chimiste français se dirige vers un quatrième repli consécutif (-0,87%, à 57,25 euros) après une note de Berenberg dans laquelle l'objectif de cours a été révisé à la baisse.

Pour la banque allemande, Arkema ne constitue pas un dossier de croissance des bénéfices, ni un candidat à une résorption d'une décote marquée, même si le titre offre néanmoins des options intéressantes.

Parmi les facteurs de soutien du titre, les analystes ont identifié : une issue fiscalement favorable lors de l'élection présidentielle française du mois d'avril 2027, en particulier si cela permet de soutenir les secteurs sensibles aux taux d'intérêt comme la construction, qui représente selon des estimations de Berenberg environ 30% du chiffre d'affaires d'Arkema. L'autre facteur de soutien serait un rebond des producteurs de chimie diversifiée à la suite d'annonces relatives à des mesures protectionnistes de l'Union européenne.

Les analystes reviennent également sur la publication trimestrielle du 5 novembre dernier. Ils qualifient le trimestre de solide grâce aux matériaux avancés, avec toutefois une modération du flux de trésorerie disponible par rapport aux sommets de l'année précédente. Dans le détail, la tendance générale a été marquée par un raffermissement des volumes dans les adhésifs, redevenus positifs, et par le maintien d'une performance robuste dans les polymères de spécialité, partiellement compensée par un retour rapide à la normale des prix des acryliques après le pic provoqué par la situation en Iran.

La recommandation de Berenberg reste à conserver, mais la cible de cours passe de 61 à 58 euros.