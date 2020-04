Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Serbie va révoquer un "décret coronavirus" controversé Reuters • 02/04/2020 à 13:31









BELGRADE, 2 avril (Reuters) - Le gouvernement serbe va révoquer jeudi un décret qui accordait à l'exécutif un droit de contrôle de l'information sur l'épidémie de coronavirus et qui avait suscité des critiques de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des associations de médias locaux. Ce décret, qui est entré en vigueur samedi et qui prévoyait que toute information sur l'épidémie devait être validée par les autorités, sera révoqué jeudi de telle sorte qu'"aucune ombre ne puisse être jetée sur notre travail", a expliqué la Première ministre Ana Brnabic. Cette annonce survient au lendemain de l'arrestation d'Ana Lalic, une journaliste du site d'information Nova.rs qui avait fait état d'un manque d'équipement de protection pour le personnel médical de l'hôpital de la ville de Novi Sad, dans le nord de la Serbie. L'hôpital, qui a démenti cette information, a déposé plainte contre elle notamment pour diffamation. A ce jour, l'épidémie de coronavirus a contaminé 1.060 personnes et causé 28 décès en Serbie où le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, fermé les frontières et imposé un couvre feu de 17h à 05h du matin. (Aleksandar Vasovic, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.