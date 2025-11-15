La Serbie obtient un sursis de trois mois pour la société pétrolière NIS, sanctionnée par les États-Unis, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Ajoute le contexte

(Ajout du contexte au paragraphe 3)

La Serbie a obtenu un sursis de trois mois pour la compagnie pétrolière russe NIS

NIIS.BEL , qui fait l'objet de sanctions américaines menaçant l'approvisionnement en carburant du pays à l'approche de l'hiver, a déclaré samedi un responsable gouvernemental. La Serbie a déclaré cette semaine que les sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM - qui détiennent ensemble une participation majoritaire de 56 % dans son unique raffineur de pétrole NIS NIIS.BEL - avaient envoyé une demande à l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain (OFAC), déclarant qu'elles étaient prêtes à céder le contrôle de la société à une tierce partie. L'OFAC a initialement imposé des sanctions au secteur pétrolier russe, y compris à Gazprom GAZP.MM , en janvier, mais pour NIS, elles ont été reportées à plusieurs reprises et sont finalement entrées en vigueur le 8 octobre.