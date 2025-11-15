 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 170,09
-0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Serbie obtient un sursis de trois mois pour la société pétrolière NIS, sanctionnée par les États-Unis, selon un responsable
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Ajoute le contexte

(Ajout du contexte au paragraphe 3)

La Serbie a obtenu un sursis de trois mois pour la compagnie pétrolière russe NIS

NIIS.BEL , qui fait l'objet de sanctions américaines menaçant l'approvisionnement en carburant du pays à l'approche de l'hiver, a déclaré samedi un responsable gouvernemental. La Serbie a déclaré cette semaine que les sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM - qui détiennent ensemble une participation majoritaire de 56 % dans son unique raffineur de pétrole NIS NIIS.BEL - avaient envoyé une demande à l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain (OFAC), déclarant qu'elles étaient prêtes à céder le contrôle de la société à une tierce partie. L'OFAC a initialement imposé des sanctions au secteur pétrolier russe, y compris à Gazprom GAZP.MM , en janvier, mais pour NIS, elles ont été reportées à plusieurs reprises et sont finalement entrées en vigueur le 8 octobre.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
Pétrole Brent
64,25 USD Ice Europ +1,81%
Pétrole WTI
59,92 USD Ice Europ +1,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank