information fournie par Reuters • 15/11/2025 à 10:57

La Serbie obtient un sursis de trois mois pour la société pétrolière NIS, sanctionnée par les États-Unis, selon un responsable

La Serbie a obtenu un sursis de trois mois pour la compagnie pétrolière russe NIS

NIIS.BEL , qui fait l'objet de sanctions américaines, a déclaré un responsable du gouvernement samedi.