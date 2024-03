La semaine des records : CAC 40, S&P500, Bitcoin et once d'or

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé, partagées entre réaction favorable au rapport américain sur l'emploi et prises de bénéfices. L'indice CAC 40 a gagné 0,15% à 8028,01 points et inscrit un nouveau record en séance à 8048,09 points. L'EuroStoxx50 a perdu 0,21% à 4963,61 points. Aux Etats-Unis, les indices sont aussi en ordre dispersé, avec un Dow Jones en progression de 0,24% et un Nasdaq Composite en repli de 0,44% vers 17h30.

Si l'indice S&P500 évolue à un zénith, le bitcoin a aussi inscrit mardi un nouveau plus haut historique à 69209 dollars. Egalement dans l'éther, l'once d'or n'a cessé de progresser cette semaine pour dépasser brièvement 2180 dollars aujourd'hui.

La séance de vendredi a été marquée par la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Hors secteur agricole, 275000 nouveaux emplois ont été créés en février contre 229000 en janvier. Le consensus Reuters tablait sur seulement 198000 créations d'emplois.

Si les créations de postes ont été plus nombreuses qu'anticipé, le taux de chômage a enregistré une hausse inattendue à 3,9% alors qu'une stabilisation à 3,7% était prévue. Le salaire horaire moyen a, lui, progressé de 4,3% en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 4,4%.

"Le rapport est plutôt positif dans le sens où il prouve que le marché du travail n'est pas en train de 'casser' mais de 's'assouplir'", a commenté Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

S'agissant de la place parisienne, Vivendi a reculé vendredi alors que son projet de scission est encore flou. Le groupe de médias sera rejoint au sein du CAC 40 par Accor tandis qu'Alstom fera sa sortie le 18 mars. Sur la semaine, Thales a affiché la meilleure performance du principal indice parisien grâce à la solidité de ses résultats. Les résultats de Stef et de Rubis ont aussi été salués aujourd'hui.